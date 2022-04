Le Honor 50 Lite est à moins de 200€ et c'est seulement chez Amazon

Le Honor 50 Lite est un smartphone convaincant qui possède de nombreux atouts. Avec ses 94,4 % d'occupation, son écran Fullview de 6,67 pouces est particulièrement immersif, une donnée qui séduira les amateurs de contenu multimédia. Afin de protéger les yeux de ses utilisateurs et réduire la fatigue oculaire, l'appareil dispose d'un mode « Confort » anti lumière bleue.

Le smartphone signé Honor est équipé du Qualcomm Snapdragon 662, d'une mémoire vive de 6 Go et d'un espace de stockage de 128 Go. Au dos vous retrouverez un quadruple capteur photo dont le principal fait 64 mégapixels et qui vous permet de prendre des clichés de qualité de jour comme de nuit. Le design de ce téléphone compatible 5 G est chic et résolument moderne. Terminons avec une autre bonne nouvelle : grâce à sa batterie de 4300 mAh avec charge rapide 66 W, le Honor 50 Lite bénéficie d'une grande autonomie et se recharge à 40 % de sa capacité en seulement 10 minutes !