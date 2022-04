Une jolie promotion sur ce clavier mécanique gaming en ce moment chez Amazon

Le clavier GK61 par HK Gaming ne fait pas de chichi et va droit à l'essentiel. C'est pour cela que sa taille fait 60% d'un clavier normal : rien n'est en trop. Ainsi, il ne mesure que 29,2 cm de long pour 10,29 cm de haut et 4 cm d'épaisseur. Son prix laisse tout aussi rêveur : seulement 55,99€.

Il s'agit d'un modèle filaire utilisant l'USB-C et se branchant en USB sur votre ordinateur, qu'il soit sous Windows ou MacOS. Sachez que le câble peut être entièrement détaché, ce qui est pratique pour qu'il ne s'abîme pas et pour pouvoir le transporter plus facilement.