Vente flash Amazon : Une séléction de produit gaming Logitech à moins de 80€

La dernière pièce de notre panoplie Logitech est le clavier G213 Prodigy, un indémodable et best seller de la marque. Il s'agit d'un clavier filaire avec éclairage RVB Lightsync (vous allez pouvoir le synchroniser avec la souris vue plus haut). C'est un clavier mécanique avec des touches à dôme et disposant de touches multimédia et de raccourcis paramétrables, toujours via le logiciel G Hub.

Vous allez pouvoir personnaliser les différentes touches grâce à l'assistant jeux vidéo permettant de tout paramétrer. En plus il est résistant aux éclaboussures et peut recevoir jusqu'à 60 ml de liquide sans souffrir le moindre problème. Enfin, il est équipé de pieds réglables, afin de l'utiliser légèrement incliné. Et d'un repose-poignet plus que bienvenue afin de poser les avant-bras sur un supporte confortable pendant que vous l'utilisez.

Et en ce moment il est disponible à seulement 34,99€ au lieu de 79,99€, une excellente affaire à ne pas manquer.