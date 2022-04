Dernières heures pour profiter de la vente flash sur le casque Bose SoundLink II sans fil

De plus, le Bose SoundLink est un casque confortable à porter puisqu'il est relativement léger. Son ergonomie est exemplaire via ses commandes placées sur l'écouteur qui permettent de basculer directement entre musique et appel sans la moindre difficulté. Ce modèle est également très robuste et peut se replier pour être placé dans son étui de protection. Enfin, l'autonomie de la batterie atteindra une bonne quinzaine d'heures avec une seule charge.