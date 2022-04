Un casque Sony à réduction de bruit pour moins de 250€ ? C'est possible !

Parmi toutes les qualités que l'on retient de ce casque Sony, c'est bien évidemment sa réduction de bruit active. En passant par l'application sur smartphone (ou via les touches des écouteurs), vous allez pouvoir supprimer les nuisances sonores autour de vous. Les micros du casque captent les bruits et il envoie dans vos oreilles les sons se situant à l'opposé sur le spectre sonore. Provoquant ainsi la disparition pure et simple du bruit.

Malgré cette option pourtant énergivore, le casque Bluetooth offre une très belle autonomie de 30h. Il se recharge via un port USB-C et est compatible charge rapide. Ainsi en seulement 10 minutes de charge vous pouvez repartir avec 5h de musique !

Il se connecte à votre appareil en Bluetooth, via la puce NFC ou en filaire lorsqu'il n'y a plus de batterie. Car même à sec il peut toujours être utilisé en mode filaire via une prise jack, par contre sans la réduction de bruit active.