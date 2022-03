Un prix mini pour la souris Logitech POP avec un bouton dédié aux émojis

Avec sa gamme POP, Logitech se fait plaisir aussi bien en termes de design que de fonctionnalités. Si hier nous avons vu le clavier POP, ses couleurs flashy et son look de machine à écrire rétro, place maintenant à son acolyte la souris sans fil.

Elle existe, tout comme le clavier, en trois couleurs. Et si elle est vendue d'habitude à 39,99€ sur le site, vous pouvez commander les versions BLAST (jaune) et HEARTBREAKER (rose) pour seulement 28,99€. Il n'y a plus qu'à prendre le clavier qui va avec, ou mixer les couleurs, et vous aurez un setup des plus originaux.