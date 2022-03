Cet écran Alienware de 25" plonge à son prix le plus bas

L'écran PC gamer Alienware AW2521H est, comme son nom l'indique, un véritable extraterrestre. Rendez-vous compte : vous pouvez, si votre configuration le permet, afficher une fréquence de rafraîchissement de 360 images par seconde ! Avec ça, aucun détail ne pourra vous échapper à l'écran. Le moindre frôlement de tissu pourra se transformer en headshot si vous êtes assez vif.

Ce n'est bien sûr pas sa seule qualité, même si c'est celle qui clairement le différencie des autres. Et une telle technologie à un coût : 689,99€. Heureusement, Amazon a décidé de réduire drastiquement ce coût pour vous permettre de vous le procurer pour 399,99€. Un prix plus raisonnable pour un écran qui ne l'est décidément pas du tout.