La caméra de surveillance eufy 1080p est 65€ moins chère avec ce coupon !

Avec cette caméra de surveillance extérieure connectée, tout est pensé pour vous offrir le plus grand confort en votre absence. Compatible avec l'Assistant Google ou encore Alexa, connectez votre caméra eufy au Wi-Fi et gérez à distance toute situation potentielle via votre smartphone. Vous bénéficiez tout d'abord d'une caméra 2K (1080p), bénéficiant d'une vision grand angle de 140° destinée à vous reporter toute activée dans son champ de détection.

Plus encore, avec les deux projecteurs inclus de 2500 lumens, gérez vous-même l'intensité de l'éclairage via votre smartphone ou votre assistant connecté pour potentiellement faire fuir un intru à proximité de votre domicile. Cette caméra est donc vraiment idéale à employer, de jour, comme de nuit.

Enfin, avec la sirène incluse, renforcez votre pouvoir de dissuasion en l'activant, si nécessaire, et générez un son atteignant 100 dB qui met en déroute même les voleurs les plus téméraires. Et pas besoin de forcément l'abriter, puisqu'avec sa norme IP65, la caméra de surveillance eufy ne craint ni les fortes pluies, ni la poussière, et fonctionne sous des températures allant de -20° à +50° Celsius.