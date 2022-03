Vente flash Logitech : 5 offres irrésistibles sur les webcams, claviers et souris

Laissons l'univers du gaming de côté pour passer au domaine de la Bureautique avec un très bon clavier compact. Le Logitech K400 Plus est vendu par Amazon au prix de 21,99 euros ; soit 23 euros de moins par rapport à son tarif conseillé.

Léger et alimenté par deux piles AA, le K400 Plus de Logitech qui est de type AZERTY est équipé d'un pavé tactile intégré de 8,9 cm et d'une portée sans fil de 10 mètres. Il a été conçu pour une utilisation sur les systèmes d'exploitation Windows (7, 8, 10 et version ultérieure), Android 5.0 (ou version ultérieure) et Chrome OS. La configuration du K400 Plus est assez simple. Il suffit en effet de brancher le récepteur compact Unifying à un port USB et le clavier sera prêt à l'emploi.