iRobot Roomba 971 : l'un des meilleurs aspirateurs robot chute à moins de 380€

Le iRobot Roomba 971 se branche avec sa base et va ensuite faire sa vie tout seul lorsque vous allez le lui demander. Cela peut passer par les touches sur l'aspirateur ou via l'app compagnon à télécharger gratuitement sur votre smartphone. Celle-ci est indispensable car elle permet de suivre l'avancée en temps réel de l'aspirateur. Vous allez pouvoir suivre la cartographie de votre logement et voir où il passe.

Si jamais il n'a pas fini d'aspirer pendant les 75 minutes d'autonomie qu'il propose, il retourne seul à sa base, se recharge puis repart là où il s'est arrêté. Par contre il faudra aller vider manuellement son bac à poussière de 0,60 litres pour lui permettre d'aspirer efficacement. Avec ses deux brosses en caoutchouc en plus de son hélice balayante, il va s'occuper parfaitement de la poussière et des poils d'animaux pour laisser un sol propre et prêt à accueillir la serpillère.