La webcam Logitech Brio Stream 4K tombe à moitié prix !

Comme elle permet de filmer en 4K, on aurait pu être en droit d'attendre que la Logitech Brio Stream ait un look différent des webcams classique. Il n'en est rien puisque celle-ci affiche une taille de 2,7 x 10,2 x 2,7 cm pour seulement 63 grammes. Elle se fixe au-dessus de votre écran grâce à son socle et ne prend pas plus de place qu'un modèle classique. Il est même possible de la dévisser pour l'installer sur un trépied afin de la poser ailleurs.

Elle se branche très simplement en USB et permet en suite d'en profiter immédiatement. Grâce aux logiciels fournis avec (certains avec abonnement, d'autres non) vous allez pouvoir retravailler un peu l'image avant de la diffuser. Il y a par exemple la possibilité de se détourer pour incruster un autre fond, une alternative au fond vert qui est plutôt intéressante.

Elle est dotée d'un zoom électronique pouvant aller jusqu'à 5x en Full HD, offre un angle de vision en diagonale de 90° et dispose de deux micros omnidirectionnels pour la voix. Si vous voulez vous équiper pour un live Twitch, il est conseillé d'opter pour un micro à part pour une qualité au-dessus.