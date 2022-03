Xbox Game Pass : 2 mois pour le prix d'un !

Xbox alimente son Game Pass PC de façon régulière : tous les mois de nouveaux jeux font leur entrée, d'autres sortent, assurant ainsi un turnover important. Pour le mois de mars par exemple, vous allez pouvoir jouer au très récent et excellent Marvel's Guardians of the Galaxy qui arrive le 10 mars. Vous pouvez en attendant profiter des exclusivités Microsoft que sont Forza Horizon 5, Halo Infinite ou encore Flight Simulator sur votre ordinateur.

Si vous avez une manette Xbox, vous pouvez tout à fait la brancher à votre PC pour jouer. Les succès et la progression sont synchronisés avec votre console Xbox, si vous en possédez une. Et si jamais votre abonnement touche à sa fin et que vous le reprenez quelques semaines ou mois plus tard, vous pourrez reprendre vos sauvegardes là où vous les aviez laissés. Pour 9,99€ les deux mois, ça ne coûte pas grand chose de se laisser tenter.