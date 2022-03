Cet ordinateur portable gaming HP est à moins de 700 €

Notre ordinateur portable du jour est doté d'un écran 15,6 pouces avec une définition Full HD. De quoi offrir un confort optimal pour vos yeux. Mais pour faire tourner les titres gourmands en ressources, il est essentiel de posséder une configuration robuste. C'est le cas de ce PC qui embarque un processeur AMD Ryzen 5 5600H, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Le tout sous un système d'exploitation Windows 10 (avec la possibilité de passer gratuitement à Windows 11).