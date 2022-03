Vente flash Amazon : 4 offres high-tech à saisir ce mardi

Et tout est pensé pour vous offrir le plus grand confort en votre absence. Compatible avec Apple HomeKit, mais aussi l'Assistant Google ou encore Alexa, connectez votre caméra eufy au Wi-Fi et gérer à distance toute situation potentielle via votre smartphone. En effet, grâce à l'intelligence artificielle, cette caméra est capable de distinguer, par exemple, un humain d'un animal. Pas de risque que le chat n'attire son attention donc.

En revanche, vous pouvez facilement vérifier toute situation détectée grâce à sa caméra 2K (1080p), pivotant à 360° et s'inclinant jusqu'à 96° pour couvrir l'intégralité d'une pièce. Vous pouvez également communiquer à distance depuis l'application et lui faire lire votre message audio grâce aux haut-parleurs intégrés. Avec des dimensions réduites et moins de 300 grammes sur la balance, cette caméra sait se faire discrète et peut facilement être fixée à un mur. De jour comme de nuit, elle est là pour assurer la sécurité de votre domicile.