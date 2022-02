Vente flash Amazon : 4 offres gaming à petits prix

Changeons totalement de domaine en évoquant un périphérique de stockage qui saura vous satisfaire au quotidien. Ce SSD interne signé Crucial affiche une mémoire interne de 1 To et des performances renversantes. Sa technologie PCIe 4.0 NVMe lui octroie des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu'à 6600 Mo/s. En plus de fonctionner sur PC, il est important de savoir que cet exemplaire est entièrement compatible avec la PlayStation 5 de Sony. Stocker vos jeux PS5 et PS4 ne sera donc plus un problème.

Aussi, Crucial promet une durée de vie gargantuesque pour son SSD qui doit être capable de tenir plus de 2 millions d'heures sans être victime de pannes. Fort heureusement, la longue garantie de 5 ans vous permettra de prendre les dispositions qui s'imposent. Pour ainsi dire, ce SSD Crucial est presque obligatoire si vous souhaitez éviter les prises de tête au moment de télécharger un nouveau jeu. Vous en aurez forcément besoin !