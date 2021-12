Pour Noël, Amazon brade ce pack clavier/souris Logitech MX idéal pour le télétravail !

Commençons par dire un mot sur le clavier, le MX Keys Advanced. Il est composé de touches concaves, dont légèrement creuses qui épousent la forme de vos doigts pour une frappe confortable. Certaines de ces touches sont par ailleurs programmables et personnalisables via le logiciel Logitech Options.

Vous pouvez le connecter sur trois machines en même temps, que ce soit en Bluetooth ou en sans fil via le dongle founir avec. Et toujours avec celui-ci vous pouvez même associer la souris qui va avec. De ce fait, il est possible de taper du texte, par exemple, sur trois appareils en même temps grâce au Flow.

L'autonomie du clavier est de 10 jours avec le rétroéclairage, intelligent, qui se coupe lorsqu'il y a 5 minutes d'inactivité. Ou de 4 mois si vous ne l'allumez pas.

La souris MX Master est également d'excellente facture. Elle dispose des mêmes options de connexion que le clavier. Et elle est composée de 4 boutons et d'une mollette aux actions personnalisables, toujours via le logiciel fourni avec. Son autonomie est de 40 jours environ et elle fonctionne partout, même sur du verre.