Idées cadeaux : 5 souris Logitech à prix cassés pour Noël chez Amazon

Jusqu'au dimanche 19 décembre 2021 inclus, Amazon met en avant des offres promotionnelles intéressantes sur de nombreux produits de la marque Logitech. Parmi ces produits du constructeur suisse, on retrouve notamment des articles issus du domaine du gaming et de la bureautique. Ainsi, la sélection consacrée aux produits Logitech dans le cadre de la période de Noël est composée de trois souris gaming (dont deux filaires) et de deux souris sans fil bureautique.

Pour information, les produits présentés ci-dessous sont des articles vendus et expédiés par Amazon qui sont éligibles à la livraison gratuite à domicile et en point relais. Le type de livraison peut bien évidemment dépendre du montant de l'article. En effet, pour un article dont le prix est inférieur à 25 euros d'achat, le produit peut être retiré gratuitement en point relais. Dans le cas contraire, des frais de port supplémentaires sont appliqués à hauteur de 4,99 euros. Et pour un produit dont le tarif est supérieur à 25 euros d'achat, la livraison standard à domicile est offerte.