Le nouveau casque gamer signé Xbox est déjà en promotion

Lorsqu'on joue sur console, qui plus est en ligne, nous sommes rarement seul. Que ce soit avec des amis ou de parfaits inconnus, pour obtenir la victoire il n'y a pas de secret : la communication (note : ça marche aussi pour rager après une défaite). Et pour bien communiquer, il faut pouvoir bien écouter et bien se faire entendre. C'est là qu'entre en scène le casque stéréo pour la Xbox.

Fonctionnant aussi bien sur la Xbox One que sur la Xbox Series X|S, il se branche directement en filaire sur la manette et ne nécessite donc pas de piles ou de batterie. Il est compatible avec plusieurs technologies de son virtuel, comme Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS Headphone:X.

L'arceau est composé d'une bande en acier interne recouverte d’un capitonnage en mousse tandis que les oreillettes sont recouvertes d’un capitonnage en mousse et de cuir en polyuréthane. La barre du micro est pliable, ce qui permet de la rétracter lorsque vous ne vous en servez pas. Tout comme il y a un bouton pour se mute instantanément plutôt que de débrancher le casque à l'arrache.