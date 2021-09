Bon plan Apple : l'iPhone 12 mini est à prix cassé chez Amazon

Tandis que le géant Apple tiendra sa keynote de rentrée le 14 septembre prochain, Amazon propose une promotion sur l'achat du modèle mini de l'iPhone 12 .

En effet, la plateforme française du site e-commerce permet à ses clients de se procurer l'iPhone 12 mini à partir de 649 euros. Le prix peut varier en fonction du coloris choisi (noir, rouge, blanc, bleu, vert et mauve) et de l'espace de stockage souhaité (64 Go, 128 Go et 256 Go).

Pour information, au moment de rédiger ce bon plan, l'iPhone 12 mini le moins cher est le modèle 64 Go disponible dans un coloris noir. Le téléphone est éligible à la livraison gratuite à domicile et Amazon suggère de le payer en plusieurs fois sans frais par carte bancaire. Afin d'opter pour ce type de paiement, il est conseillé de vérifier ses capacités de remboursement et la date d'expiration de la carte.