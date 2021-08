Pour la rentrée, la célèbre souris sans fil Logitech MX Master est encore moins chère

Cette offre s'intéresse donc à une souris sans fil Bluetooth de Logitech, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, modèle MX Master, un produit tout aussi célèbre. Si cette souris a fait autant d'émules depuis son arrivée sur le marché, c'est notamment grâce à son capteur de haute précision Darkfield. Celui-ci assure un fonctionnement très précis sur virtuellement toutes les surfaces, faisant de la MX Master une référence pour un usage nomade.

Autre composant particulièrement intéressant de cette souris : ses deux molettes adaptatives. En plus d'offrir un défilement haute vélocité, il est possible d'opter pour la molette sur le côté, assurant un grand confort d'utilisation, via un simple mouvement du pouce.

Avec ces deux molettes, la MX Master présente pas moins de huit boutons programmables et peut donc s'adapter aux usages de tout un chacun. Une adaptabilité d'autant plus remarquable que cette souris est compatible sur un nombre très varié de dispositifs. Il est par ailleurs possible de basculer sa souris d'un dispositif à l'autre à la volée par la pression d'un seul bouton.

Le tout est propulsé par Bluetooth, ainsi que par un récepteur unificateur afin de l'appairer à différents dispositifs dans son rayon de dix mètres de fonctionnement. La MX Master embarque une batterie Li-Po (500 mAh) qui promet une recharge en moins de cinq minutes et une autonomie maximale hallucinante de quarante jours.