Xiaomi Redmi Note 10 Pro et son célèbre capteur 108 mégapixels à un prix jamais vu

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro impressionne en premier lieu par la qualité de son écran. Le smartphone propose une dalle AMOLED de 6,67 pouces à taux de rafraichissement 120 Hz, ce qui vous permet de profiter des contenus à haute fréquence ou de vos jeux vidéos dans les meilleures conditions visuelles possibles.

L'appareil embarque également un processeur Qualcomm Snapdragon 732G, une puce tout à fait capable dans toutes les situations. Sa batterie de 5020 mAh vous permet, en plus de la puce, de profiter d'une autonomie dépassant la journée et d'une recharge rapide en filaire avec son bloc 33W.

Ce qui néanmoins marque les esprits avec ce Xiaomi Redmi Note 10 Pro, c'est évidemment son capteur photo, et plus précisément le capteur principal de 108 mégapixels qui vous permet de profiter d'images lumineuses, contrastées et riches de détails. Trois autres capteurs, dont l'ultra grand-angle et le macro, vous permettent de multiplier les prises de vue sans jamais être limité dans votre créativité. De nombreux modes photo et vidéo viennent quant à eux vous proposer des effets très amusants pour partager rapidement vos souvenirs sur les réseaux sociaux et réaliser des clips très inspirés en quelques clics seulement.