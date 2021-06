Apple iPad Pro : la dernière génération d'iPad en promo pour le Prime Day

Vous l'avez compris, nous sommes chez Amazon pour célébrer le Prime Day qui se terminera le 22 juin 2021. Ainsi, toutes les réductions sont réservées aux abonnés Prime. Afin d'obtenir un abonnement, il est parfaitement possible d'activer l'essai gratuit de 30 jours. Une fois cette période passée, le service sera facturé à hauteur de 5,99€/mois ou 49€/an. La livraison à domicile est assez logiquement gratuite. Vous recevrez aussi votre colis plus rapidement. Autre bonne nouvelle, le paiement en quatre fois sans frais (218,75€ par échéance) est possible.

Ainsi, le nouvel iPad Pro est en promotion à 874,99€ dans sa version avec 128 Go de stockage. Si vous jugez cet espace insuffisant, il existe aussi des modèles 256 Go, 512 Go et même 1 To. Bien entendu, le prix d'achat augmentera en conséquence. C'est à vous de choisir.