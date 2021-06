Prime Day : l'aspirateur robot très intelligent Ecovacs Deebot N8+ à prix inédit pendant !

Le Deebot N8+ marque une étape importante pour le constructeur Ecovacs. En effet, la marque propose avec ce modèle un appareil premium pour le nettoyage des sols, à commencer par sa puissance d'aspiration de 2 300 Pa, en augmentation de 50% par rapport à la précédente génération et qui permet à l'appareil de ramasser d'un seul passage les miettes mais aussi les déchets plus volumineux comme les textiles ou les poils d'animaux.

Le Deebot N8+ est également pourvu d'un système de lavage humide des sols. Une serpillère installée sous l'aspirateur et associée à un réservoir d'eau vous permet de débarrasser votre parquet ou votre carrelage des traces jour après jour. Mieux encore, le Deebot N8+ peut aspirer et laver votre sol en un seul et unique passage pour plus de rapidité d'exécution.

S'il y a un point qui peut être particulièrement pénible lors de l'utilisation d'un aspirateur robot, c'est son entretien. Il faut une fois le bac à poussières rempli le vider manuellement et se salir les mains pour continuer à l'utiliser au meilleur de ses performances. Le Deebot N8+ a une solution pour cela : la base de récupération des poussières. Lorsque votre Deebot N8+ part se recharger, les poussières et autres déchets sont automatiquement collectés et envoyés dans un sac jetable. Après plusieurs semaines d'utilisation, il vous suffit de prendre ce sac, de le jeter à la poubelle et de le remplacer par un neuf. Quelques secondes suffisent, sans se salir les doigts.