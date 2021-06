Bon plan Apple : l'iPhone 12 à prix choc juste avant Amazon Prime Day

L'Amazon Prime Day débutera le 21 juin prochain mais en attendant, nous avons encore de belles réductions à vous dévoiler. Mais avant cela, rappelons que l'e-commerçant américain livre gratuitement à domicile ou en point retrait. Le paiement en quatre fois sans frais est également possible et les adhérents Amazon Prime (essai offert puis 5,99€/mois ou 49€/an) recevront leur commande sous un jour ouvré. La garantie est valable pendant deux ans. Dans cet article, nous mettons en avant quatre coloris de l'iPhone 12. Le prix variera en fonction de la couleur choisie et de la mémoire interne mais il s'agira toujours du même smartphone.

Concernant plus spécifiquement l'iPhone 12 maintenant, rappelons qu'il est équipé d'un écran OLED 6,1 pouces avec une définition de 2532 x 1170 pixels et un taux de rafraichissement à 60 Hz. En plus d'être magnifique, la dalle est protégée par un verre Ceramic Shield. À l'intérieur du téléphone, un processeur Apple A14 Bionic répond présent avec une compatibilité 5G au passage. 4 Go de RAM sont d'actualité avec un espace de stockage allant de 64 à 256 Go selon la version choisie par vos soins.

Les performances de l'iPhone 12 sont renversantes à tous les niveaux. C'est un mobile puissant, fluide et capable de faire tourner tous les jeux en 3D avec des graphismes détaillés.