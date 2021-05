Bon plan Apple : l'iPhone 12 (128 Go) est en promo chez Amazon

Cette réduction est abritée par Amazon. L'e-commerçant américain s'occupe de tout en appliquant la livraison gratuite à domicile ou en point retrait pour tous ses clients. Les abonnés Amazon Prime (30 jours offerts puis 5,99€/mois ou 49€/an) bénéficieront de la livraison accélérée sous un jour ouvré et du paiement en quatre fois sans frais (218,25€ par échéance). La garantie est valable pendant deux ans et l'AppleCare+ pour deux ans également est facturé à 169€.

Faisons le tour des caractéristiques de l'iPhone 12 qui embarque un superbe écran Retina XDR (OLED) avec une diagonale de 6,1 pouces et une définition en 2532 x 1170 pixels. Le tout avec la norme Dolby Vision, un taux de rafraichissement 60 Hz et une protection en verre Ceramic Shield. Les performances sont assurées par la puce Apple A14 Bionic épaulée par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (non extensible).

La puissance de ce téléphone est vraiment impressionnante ! Aucun ralentissement ne viendra gâcher votre expérience en sa compagnie. Tous les jeux afficheront des graphismes en 3D ultra détaillés et l'iPhone 12 est doué pour le multitâche. Cerise sur le gâteau, la 5G est même de la partie !