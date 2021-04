Coupon promo : 80€ de réduction sur le volant Logitech G29 Driving Force avec pédales

Amazon se lâche et propose encore plus de réductions intéressantes ces jours-ci. Pour preuve, le volant Logitech G29 Driving Force avec pédales est doublement remisé et atteint ainsi un prix bien plus abordable que d'ordinaire. Nul doute que cela devrait réjouir les joueurs qui apprécient les sensations fortes lors de leurs sessions de gaming.

L'accessoire de jeu affiché au prix déjà abaissé de 399 euros est ainsi disponible à seulement 289 euros grâce à une promotion plus un coupon promotionnel de précisément 80 euros. Pour activer ce dernier et profiter de cette belle ristourne, il vous suffit de cocher la case dédiée puis de mettre le G29 Driving Force dans votre panier. La réduction s'appliquera lorsque vous aurez cliqué sur « Passer la commande ». Cette offre est à durée limitée, mieux vaut donc ne pas trop attendre si vous souhaitez en bénéficier.

Autre point positif à souligner : la livraison est gratuite pour les résidents de la France Métropolitaine. Par ailleurs, si vous possédez un abonnement aux services du géant Amazon et que vous êtes particulièrement impatient de recevoir votre volant Logitech, vous pourrez choisir le mode de livraison accélérée.