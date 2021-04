La montre connectée Withings Scanwatch bénéficie d'une réduction de 70€

Le design de cette montre connectée polyvalente est particulièrement soigné au point que celle-ci peut se confondre avec un bijou. Elégante et chic, elle est en accord avec la volonté de la marque d'en faire un accessoire du quotidien, et non simplement un outil pour les sportifs. Pour vous permettre de changer de look, notez que ses bracelets sont interchangeables. En plus de tous ces atouts, la Withings Scanwatch est dotée d'un GPS et résiste à l'eau jusqu'à une profondeur de 50 mètres.