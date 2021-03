Le clavier sans fil Logitech MX Keys Advanced voit son prix chuter chez Amazon

À l'aide de la fonctionnalité Flow, le périphérique de Logitech peut prendre en charge plusieurs ordinateurs en même temps. Il suivra votre souris et continuera à assurer son rôle sur tous vos appareils. De plus, l'autonomie est impressionnante avec 10 jours au compteur si le rétroéclairage est activé ou 5 mois si vous choisissez de faire sans. Enfin, chaque touche s'illuminera à l'approche de vos mains et lorsque la luminosité de la pièce changera.