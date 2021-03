Nouvelle chute de prix sur la tablette Huawei MediaPad T5

C'est l'e-commerçant américain Amazon qui se charge de nous régaler avec cette bonne affaire. La livraison est bien évidemment gratuite à domicile ou en point retrait. Vous pouvez également choisir de régler le montant demandé en quatre fois. La garantie fabricant est valable pendant deux ans et une assurance dommage accidentel est proposée à 21,99€ pour un an ou 33,09€ pour deux ans.

La Huawei MediaPad T5 est une tablette tactile équipée d'un écran 10,1 pouces avec une définition Full HD (soit 1920 x 1200 pixels). La dalle est bien calibrée et affichera parfaitement tous vos contenus favoris. Pour assurer des performances dignes de ce nom, ce modèle embarque un processeur Kirin 659 épaulé par 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go (extensible jusqu'à 256 Go via microSD).

Ainsi, vous pourrez effectuer la plupart des tâches sans être victime de ralentissements intempestifs. La fluidité est parfaite sur l'interface et au moment de naviguer d'une application à une autre. Vous pourrez même lancer quelques jeux vidéo.