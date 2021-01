Soldes Amazon et Cdiscount : le TOP des bons plans et promos au lancement

Si l'ensemble du secteur high-tech se pliera en quatre pour vous proposer des prix saisissants, certaines familles de produits seront particulièrement à l'honneur.

C'est le cas bien entendu des smartphones, les produits high-tech phares chaque années qui cette fois encore vous proposent toujours plus de puissance et d'innovation, mais également des designs encore plus affinés et luxueux et une qualité photo qui se rapproche toujours plus des appareils les plus premium. Les Soldes 2021 vous permettront d'obtenir des remises plus qu'intéressantes sur les derniers iPhone d'Apple mais aussi les Galaxy S et Galaxy Note signés Samsung, sans compter les différents et nombreux modèles Xiaomi ou encore la gamme OnePlus.

Les PC portables seront également à l'honneur avec des modèles de toutes marques, d'HP à Lenovo en passant par Huawei mais aussi Microsoft et sa gamme Surface, qui comprend désormais des ordinateurs portables d'une grande finesse et très puissants pour toutes les taches. Vous pourrez ainsi trouver le prochain PC de la famille, utile pour travaille, étudier mais aussi se divertir sans dépenser une petite fortune.

Les soirées d'hiver sont longues, davantage encore en période de couvre-feu. Que faire après 18H si ce n'est se mettre devant une bonne série ou un film ? Avec une nouvelle TV 4K vous associerez l'utile à l'agréable en mettant à jour la qualité de votre image et de votre son. En passant à la 4K, vous obtenez un niveau de détail amélioré et des couleurs éclatantes. Les téléviseurs Sony, Philips, LG ou Samsung sont également des modèles connectés qui vous permettent d'accéder à toutes les plateformes de streaming depuis l'écran d'accueil de votre téléviseur.

Enfin après l'image le son et là encore les constructeurs les plus réputés en la matière comme AKG, Jabra, Bose, Sony mais aussi Apple vous proposent un large choix de casques et d'écouteurs pour donner une nouvelle dimension à votre musique. Pour un son home-cinéma sans l'inconvénient des enceintes partout dans la pièce (et les fils qui vont avec), les Soldes 2021 vous permettront également de découvrir les dernières nouveautés en matière de barre de son. Vous profiterez ainsi d'un son qui couvre l'ensemble de votre pièce et des effets sonores les plus subtils qui vous immergeront directement au coeur de l'action. Et évidemment, au meilleur prix qui soit ! En attendant de retourner au cinéma, laissez le cinéma s'inviter chez vous.