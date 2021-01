Belle chute de prix sur le Samsung Galaxy Note 20 chez Amazon !

Dévoilé en août 2020 en même temps que le 20 Ultra, le Galaxy Note 20 est un smartphone doté d'un écran AMOLED Infinity-O Full HD+ de 6,7 pouces (2400 x 1080 pixels, 393 ppp), d'une mémoire RAM de 8 Go, d'un espace de stockage de 256 Go (non extensible), d'un processeur Exynos990 et d'une batterie de 4 300 mAh ; le tout tournant sous le système d'exploitation mobile Android.

À propos de la partie photo, le téléphone est composé d'un triple capteur arrière de 64 + 12 + 12 MP et d'un capteur frontal de 10 MP.

Pour la connectique, on retrouvera essentiellement un capteur d’empreintes sous l’écran, la reconnaissance faciale, un port USB Type-C, le Bluetooth 5.0 et la norme WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax.