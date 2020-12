Idée cadeau de Noël : notre sélection en promo à moins de 100€ sur Amazon

Simple à configurer, le Fire TV Stick ajoute donc des fonctions connectées à un téléviseur qui pourrait en être dépourvu. Il est également possible de visionner la télé en direct gratuitement et d'écouter de la musique via les plateformes de streaming. Enfin, Alexa est aussi de la partie pour vous permettre d'utiliser les commandes vocales. Une télécommande est fournie pour cela.