Bon plan pour Noël : le clavier mécanique Corsair K68 en promo sur Amazon

Le périphérique dispose d'un rétroéclairage RGB par touche pour un grand nombre de possibilités d'effets lumineux. Il peut être intégralement programmé via le CUE. Robuste et ergonomique, l'appareil a été spécialement conçu pour supporter les longues et intenses parties de jeux vidéo. En outre, il ne craint absolument pas la poussière et, grâce à sa protection de niveau IP32, il résiste même à l'humidité. Rapide, personnalisable, solide et ergonomique, le K68 est aussi d'une grande précision : grâce à son action 100 % anti-ghosting, vous ne frapperez pas votre clavier dans le vide.