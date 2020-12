Idée cadeau de Noël : l'excellent casque Bose QC35 à moins de 200€ sur Amazon

Pour couronner le tout, le casque Bose QuietComfort 35 II est parfaitement compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Ainsi, via les commandes vocales, vous pourrez lancer votre musique, régler le volume, consulter les actualités, contrôler les appareils connectés autour de vous et bien plus encore. Terminons en apothéose avec l'autonomie renversante de ce modèle qui s'élève à 20 heures. La recharge prendra seulement un peu plus de deux heures.