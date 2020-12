Offrez une montre connectée Garmin Forerunner 245 en promo sur Amazon

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle sur la montre connectée, passons aux principales caractéristiques de cette dernière.

Comme la plupart des montres connectées les plus connues du marché, la Garmin Forerunner 245 sauvegarde des statistiques, traite des données et donne toutes les informations sur les performances, la technique de course, les entraînements et les objectifs.

Conçue pour les runners et les coureurs, la Forerunner 245 dispose de 24 heures d'autonomie en mode GPS et de 7 jours en mode montre connectée.

Elle prend en compte des paramètres comme la vitesse, la distance, la fréquence cardiaque, le nombre de calories, la cadence, la longueur foulée ou encore la charge d'entraînement.