Joli prix sur ce pack Echo Dot 4ème génération + ampoule Philips Hue sur Amazon

Ce pack contenant l'Echo Dot 4 et l'ampoule Philips Hue est probablement celui qu'il vous faut commencer votre maison connectée.

L'assistant permet de contrôler votre musique par simple commande vocale avec Alexa et d'écouter des titres en streaming sur les plateformes les plus populaires du moment. Il est aussi possible de gérer les appareils connectés compatibles en utilisant la voix, comme : allumer les lumières, régler le thermostat ou encore verrouiller les portes.