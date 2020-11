Belle chute de prix sur le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4 chez Amazon

Le Mi Band 4 de Xiaomi est un bracelet connecté qui est doté d'un écran tactile AMOLED en couleur de 0,95 pouce (résolution de 120 x 240 pixels).

Compatible avec les smartphones tournant sous les systèmes d'exploitation mobile Android (4.4 et supérieur) et iOS (9 et supérieur), l'objet connecté dispose de la technologie Bluetooth 5.0. Il permet aussi aux sportifs et aux sportives de faire un suivi de la fréquence cardiaque, la surveillance du sommeil et un suivi des activités.