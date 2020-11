La montre connectée Samsung Galaxy Watch Active en baisse de prix chez Rue du Commerce !

Au même titre que les autres montres connectées, la Galaxy Watch Active a été conçue pour les sportifs et les sportives.

La smartwatch de Samsung est notamment dotée d'un écran tactile Super AMOLED de 1,1 pouce avec une résolution 360 x 360 pixels, d'un processeur Exynos9110 Dual Core 1,15 GHz, d'un espace de stockage de 4 Go, d'une batterie lui permettant d'assurer une autonomie de 2 jours, du Bluetooth 4.2, du Wifi et du NFC.



Avec la certification IP68, la Samsung Galaxy Watch Active est étanche à l'eau jusqu'à 50 mètres et est totalement protégée contre la poussière.