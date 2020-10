Un moniteur LG Ultrawide IPS à un prix jamais vu chez Amazon !

Ce moniteur pour PC LG de référence 34WL50S-B se distingue par son format dit UltraWide tout en largeur et un ratio de 21:9. Il affiche une qualité Full HD 2560 x 1080 pixels et sa dalle IPS permet de bénéficier d'excellents angles de vision et d'une très bonne colorimétrie (sRGB 99%).

L'écran est compatible HDR 10 pour un meilleur rendu de l'image et FreeSync pour éviter les effets de déchirement. Il propose également un temps de réponse de 5ms.

C'est aussi une bonne solution pour les consommateurs qui souhaitent un moniteur avec haut-parleurs intégrés. Enfin, il dispose d'une connectique HDMI pour être relié au PC ou à la console.