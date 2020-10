La Xbox Series S de nouveau disponible en précommande chez Amazon 🔥

Il faut également savoir que la Xbox Series S est capable de faire tourner la grande majorité des jeux en 4K HDR via une mise à l'échelle de la résolution. Une fluidité optimale pouvant aller jusqu'à 120 FPS est aussi garantie. Pour une immersion encore plus profonde, vous pourrez compter sur l'audio spatial 3D. Enfin, le design de cette Xbox est idéal pour les espaces restreints. La Series S est une machine à la fois fine et légère qui entrera dans n'importe quel meuble.