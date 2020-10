Bon plan Amazon : chute de prix sur le chargeur Aukey Omnia

Les chargeurs Omnia d’Aukey proposent la charge rapide via ses connecteurs USB type C. Compact et léger, l’Omnia PA-B4 se glissera facilement dans le sac de votre ordinateur pour vous accompagner lors de vos déplacements.

Vous pourrez bénéficier de la charge rapide avec les périphériques compatibles jusqu’à 65 watts lorsqu’une seule prise est utilisée ou bien 2 x 45 watts si les deux ports USB sont connectés.