Bon plan : la carte mémoire SanDisk Extreme 128 Go + adaptateur SD à moins de 18€

Cette carte mémoire conçue par SanDisk affiche un poids léger de 4,54 grammes seulement et des dimensions de 1 x 15 x 11 mm. Elle peut donc être emmenée partout et se tenir dans une poche de pantalon.

Fournie avec un adaptateur SD, la carte microSD est idéale pour les smartphones et tablettes, ainsi que pour les caméras d'action et les drones. L'accessoire permet un chargement plus rapide des applications pour une meilleure expérience sur smartphone grâce à l'homologation A2.

La carte mémoire est compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30).