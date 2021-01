Ce système de hauts-parleurs Logitech Z207 profite de 40% de réduction sur Amazon

Les enceintes Logitech Z207 offrent un son stéréo riche avec une puissance de 5 Watts RMS et de 10 Watts de crête par l'intermédiaire de quatre transducteurs.



Le réglage audio s'effectue au niveau des commandes de volume et d'alimentation intégrées situées à l'avant du haut-parleur. Enfin, l'utilisateur aura la possibilité d'appairer jusqu'à deux dispositifs Bluetooth et/ou de connecter un dispositif via l'entrée 3,5 mm. Les Z207 de Logitech peuvent être connectés aux ordinateurs, aux smartphones, aux tablettes, ou encore aux téléviseurs.