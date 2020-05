La manette PS4 Nacon Revolution Pro Controller 2 à prix choc

Une manette qui s'adapte à vos mains

En promo à moins de 90€

Nacon est une entreprise française appartenant à BigBen Interactive. Elle est particulièrement réputée pour la qualité de ses accessoires de gaming, et notamment de ses manettes. Et cela tombe bien, puisque que c'est ce produit qui nous intéresse aujourd'hui.Dès le premier coup d'œil, vous remarquerez que le Revolution Pro Controller 2 n'a pas l'apparence d'une manette PS4 classique. Son design asymétrique n'est effectivement pas sans rappeler celui utilisé sur la Xbox One. Mais c'est bien sur la console de Sony que vous pourrez utiliser l'accessoire, ainsi que sur ordinateur, via son câble USB. Notons d'ailleurs que la manette ne peut malheureusement s'utiliser sans fil, mais avec 3 m de longueur, vous aurez de quoi vous éloigner de votre écran.Par ailleurs, le Revolution Pro Controller 2 vous promet une expérience de jeu entièrement adaptée à vos préférences. Car, en plus de proposer des boutons supplémentaires personnalisables, la manette présente plusieurs modes prédéfinis et offre la possibilité de régler la sensibilité des joysticks et des gâchettes. Vous aurez même de petits poids à votre disposition, à positionner dans des compartiments internes, pour ajuster parfaitement le contrôleur à vos mains.Le Revolution Pro Controller 2 affiche donc des propriétés nettement supérieures à une DualShock 4. Pourtant, en commandant sur Amazon, vous pouvez vous procurer la manette pour seulement 89€ ! La plateforme e-commerce affiche en effet une réduction de 70 € sur le tarif habituel, ce qui représente une économie de 32 % ! De plus, l'article étant vendu et expédié par Amazon, vous pourrez profiter de la livraison gratuite à domicile.En optant pour le Revolution Pro Controller 2, vous décuplerez certainement votre plaisir de jeu. Et avec cette promotion, vous aurez, de surcroît, le plaisir de préserver votre porte-monnaie.