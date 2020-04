Une sonnette connectée Ring vidéo HD 1080p à prix choc chez Amazon

Promotion sur la Ring Video Doorbell 2 chez Amazon

Un système de sécurité connecté

La Team Clubic Bons Plans vous invite donc à vous rendre sur la plateforme française du géant Amazon pour bénéficier d'une promotion sur l'achat de la Ring Video Doorbell 2.Grâce à 100 euros de remise immédiate de la part du site marchand, la sonnette connectée voit son prix baisser à 99 euros (au lieu de 199 euros).Le montant du produit étant supérieur à 25 euros d'achats, les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile. Au vu du contexte actuel lié à la crise sanitaire, les délais de livraison peuvent être prolongés.Avec la Ring Video Doorbell 2, vous aurez la possibilité de surveiller votre maison ou votre appartement en vidéo HD 1080p avec vision nocturne infrarouge.Alimentée par une batterie rechargeable, la sonnette fonctionne avec certains assistants vocaux pour lancer la vidéo en temps réel par simple commande vocale via un smartphone ou une tablette.Le système de sécurité connecté vous permet de voir, d'entendre et de parler aux visiteurs grâce à une notification dès qu'un mouvement est détecté ou lorsqu'un visiteur active votre sonnette.Dans le pack contenant la Ring Video Doorbell 2, vous trouverez aussi une batterie à dégagement rapide, des façades couleurs nickel satiné et bronze vénitien, une plaque adaptatrice, des kits d'angle et d'orientation, des outils d'installation et vis, un câble de recharge USB et un manuel d'utilisation.