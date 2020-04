L'enceinte connectée Amazon Echo Dot toujours moins chère

Un assistant qui vous obéit à la voix

Alexa, où peut-on trouver le meilleur prix pour Echo Dot ?

Notre bonne affaire du jour concerne Amazon Echo Dot, dans sa troisième génération, c'est-à-dire la plus récente. Doté d'un son plus puissant, vous pourrez ainsi profiter de l'enceinte pour écouter de la musique, et ce, directement depuis vos playlists Spotify, Deezer, ou encore Apple Music. Vous pourrez lancer vos chansons préférées depuis votre smartphone ou en demandant à votre nouvel assistant vocal de le faire pour vous.Car Alexa sera tout ouïe pour satisfaire vos exigences. Le programme conçu par Amazon sera en mesure de vous livrer des informations, de répondre à vos questions, de vous donner la météo... Et l'assistant s'enrichit au fur et à mesure de nouvelles Skills, équivalents des applications pour l'enceinte connectée.Et si votre maison s'avère elle aussi connectée, au travers d'équipements intelligents, Alexa sera capable de les commander. Elle pourra donc jouer le rôle de chef d'orchestre de votre domicile, en contrôlant la lumière, le chauffage, la télévision...Sans surprise, c'est Amazon qui propose la meilleure offre pour son enceinte connectée. Mais actuellement, la promotion vaut vraiment le détour ! Echo Dot est en effet proposée à seulement 29,99 €, soit tout simplement la moitié du prix habituel !Et malgré ce tarif des plus alléchant, le site e-commerce vous laisse le choix dans la couleur de votre appareil. Quatre teintes de tissu sont disponibles : anthracite, gris chiné, prune et sable. À vous de choisir ce qui se marie le mieux avec votre intérieur.En accueillant l'enceinte connectée Amazon Echo Dot chez vous, vous ajoutez un véritable assistant virtuel à votre maison. Alexa n'attend plus que votre commande pour répondre à vos demandes.