Le nouvel Amazon Echo Dot à un prix choc ce soir

Soyez à l'heure pour ne pas rater cette promo

Une enceinte à votre écoute

Nous sommes assez logiquement sur Amazon pour profiter de cette bonne affaire. La livraison à domicile est assurée gratuitement mais des retards sont à prévoir à cause du confinement lié à la crise du Covid-19. Vous savez déjà tout ce qu'il faut savoir au niveau des modalités liées à ce produit. Il est donc déjà temps de passer aux différentes caractéristiques techniques de cette enceinte connectée signée Amazon.L'Amazon Echo Dot de troisième génération est dotée d'un affichage LED qui vous permettra de consulter l'heure ou encore la température extérieure et les minuteurs programmés par vos soins. La luminosité de cet affichage s'ajustera automatiquement en fonction de l'éclairage de la pièce où l'enceinte se trouve. Ainsi, elle aura parfaitement sa place sur votre table de nuit puisque vous pourrez également programmer des alarmes afin de vous réveiller à l'heure chaque jour. Et pour effectuer une telle programmation, vous aurez uniquement besoin de votre voix.Ainsi, Alexa sera toujours à votre disposition pour vous renseigner sur l'actualité, la météo, contrôler les appareils connectés de votre maison ou encore lancer de la musique via des services tels que Spotify, Amazon Music, Deezer et bien plus encore. L'assistant vocal conçu par Amazon possède de nombreux talents et évolue en permanence. Il peut maintenant suivre votre activité physique et même lancer des jeux. Comme nous l'avons mentionné précédemment, vous pourrez aussi allumer les lumières de votre intérieur et régler le thermostat (seulement pour les appareils compatibles).Cette enceinte connectée Amazon Echo Dot est un véritable bijou de technologie. En plus de délivrer un son puissant et détaillé, ce modèle vous donnera accès à tout le contenu que vous souhaitez via des commandes vocales simples. C'est le moment de succomber à cet excellent modèle.