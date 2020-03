Enorme promotion sur le disque dur externe Seagate Backup Plus 5 To 🔥

Amazon : le disque dur portable Seagate Backup Plus 5 To en promotion

Compatible USB 3.0 et 2.0

Prenez donc la direction du géant Amazon pour vous procurer en promotion le disque dur portable Seagate Backup Plus de 5 To.Alors qu'on peut le trouver aux alentours des 150 euros, l'accessoire de la marque Seagate est affiché à exactement 101,67 euros ; soit une économie réalisée de près de 50 euros.En plus de cet achat, le client pourra bénéficier d'un abonnement d'un an à Mylio Create et d'un abonnement de 2 mois à Adobe CC pour la photo.Pour rappel, les frais de port pour une livraison standard à domicile sont offerts puisqu'il s'agit d'un produit dont le montant est supérieur à 25 euros d'achat. Quant aux membres Prime , ils ont le privilège de bénéficier de la livraison rapide.Idéal pour étendre la capacité de stockage d'un ordinateur tournant sous Windows et Mac, le disque dur externe (référence STHP5000400) disponible dans un coloris noir embarque une interface USB 3.0 qui est compatible avec les connecteurs USB 2.0.Avec ce disque dur dont les dimensions sont de 11,5 x 8 x 2,1 cm (pour un poids de 263 grammes), vous pouvez emporter vos fichiers volumineux comme vos photos, vos vidéos et vos morceaux de musique partout où vous souhaitez.Enfin, le Backup Plus de Seagate dispose des taux de transferts allant jusqu'à 120 Mo/s par seconde.