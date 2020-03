Une carte MicroSDHC Ultra 200 Go pour moins de 30€ ?

Un stockage des plus abordables

Conçue pour tous les usages

Nous sommes chez le géant américain Amazon pour cette réduction. Le site vous permettra bien évidemment de recevoir la commande chez vous gratuitement si vous résidez en France métropolitaine. Par ailleurs, vous avez aussi la possibilité d'aller récupérer le colis en point retrait si vous le souhaitez. Si vous désirez être livré sous un jour ouvré, pensez bien à activer votre essai gratuit de 30 jours à Amazon Prime (puis 49€/an). Vous aurez également accès à de nombreux avantages. Enfin, sachez que la garantie constructeur de ce produit est valable pendant 10 ans.Cette carte MicroSDHC conçue par SanDisk dispose d'un espace de stockage de 200 Go. Vous pourrez l'insérer dans n'importe quel smartphone ou tablette tactile. Petite particularité de ce modèle, il fonctionne aussi sur une console de jeu Nintendo Switch. La vitesse de transfert peut également atteindre jusqu'à 100 Mo/s, ce qui vous permettra de transférer des fichiers volumineux très rapidement. LCette version 200 Go peut accueillir plus de 5000 fichiers MP3, 3600 photos ou encore 960 minutes de contenu vidéo Full HD.Sachez aussi que cette carte MicroSDHC est parfaite pour charger les applications de vos appareils mobiles via sa classe A1. Elle a également été conçue pour résister aux conditions extrêmes comme aux chocs, aux rayons X ou encore à l'eau. L'intégrité de vos données sauvegardées ne sera jamais menacée. Vous pourrez aussi passer par l'application SanDisk Memory Zone pour gérer vos fichiers en toute simplicité. Enfin, l'adaptateur carte SD est inclus pour vous permettre de connecter la dite carte à votre ordinateur.Bref, c'est une promotion immanquable qui vient de nous parvenir. C'est le moment ou jamais d'augmenter considérablement l'espace de stockage de vos appareils sans vous ruiner. Dépêchez-vous car les stocks pourraient rapidement s'épuiser.