Un disque SSD 1To à moins de 100€, une offre limitée et ne pas manquer

Amazon : le Western Digital WD Blue 1 To à -26%

Vitesse de lecture jusqu'à 560 Mo/s

Prenons donc la direction du rayon informatique du site Amazon où le WD Blue de Western Digital d'une capacité de 1 To fait l'objet d'une remise de 26%. Affiché en temps normal à 134,99 euros, le SSD interne voit son prix baisser à 99,90 euros.À titre de comparaison, les versions 250 et 500 Go sont respectivement vendues à 49,99 euros et 69,99 euros. En acquérant le modèle 1 To du SSD, vous faites donc une belle affaire et surtout des économies.Pour rappel, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires pour une livraison standard à domicile puisqu'il s'agit d'un produit dont le montant est supérieur à 25 euros d'achat. Quant aux membres Prime , ils ont le privilège d'avoir la livraison rapide en 1 jour ouvré.Idéal pour les férus d'informatique et les amateurs de jeux vidéos, ce disque SSD interne dans son format 2,5 pouces embarque une interface SATA 6.0 Gb/s.Compatible sur l'ensemble des PC de bureau et des ordinateurs portables, le petit accessoire dispose d'une vitesse de lecture séquentielle jusqu'à 560 Mo/s et d'une vitesse d'écriture séquentielle jusqu'à 530 Mo/s.Garanti 3 ans de la part du fabricant, le Western Digital WD Blue a une fiabilité maximale avec un temps moyen de bon fonctionnement avant panne (MTTF) de 1,75 million d'heures et un taux d'endurance de 500 ToW (téraoctets écrits).